SEDANG LIVE Canelo vs GGG III Tinju Dunia! Ali Akhmedov dan Jesse Rodriguez Menang Mutlak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Duel akbar Tinju Dunia trilogi Saul Canelo Alvarez vs Gennady Golovkin tersaji, di T-Mobile Arena, Las Vegas, Amerika Serikat (AS), Minggu 18 September 2022 pagi WIB.

Trilogi Tinju Dunia Canelo Alvarez vs Gennady Golovkin memperebutkan empat sabuk juara kelas menengah super milik Canelo Alvarez disiarkan langsung DAZN dan Live Score via link di akhir artikel.

Raja tinju Meksiko, Canelo Alvarez memenangkan pertandingan ulang September 2018 mereka dengan keputusan mayoritas.

Sama seperti pertarungan pertama, pertarungan September 2017 yang berakhir dengan split draw, banyak yang merasa GGG julukan Gennady Golovkin pantas mengangkat tangannya setelah nyaris menguasai 12 ronde.

Gennady Golovkin telah menang empat kali berturut-turut sejak kalah dalam pertandingan ulang dari Alvarez, termasuk menang dan dua kali mempertahankan gelar IBF di kelas menengah.

Sedangkan Canelo Alvarez, memenangkan delapan pertarungan berturut-turut, termasuk menyatukan gelar di kelas menengah super dan memenangkan gelar dunia kelas berat ringan.

Dalam pertarungan terakhir Canelo Alvarez, dia menderita kekalahan pertamanya sejak 2013 ketika kalah dalam sebuah keputusan dari Dmitry Bivol dalam perebutan gelar kelas berat ringan WBA milik Dmitry Bivol.

Sebelum partai utama Canelo Alvarez vs Gennady Golovkin, terlebih dulu dilangsungkan tiga partai tambahan yang tak kalah seru.

Tiga duel tersebut adalah Austin Williams vs Kieron Conway, Ali Akhmedov vs Gabriel Rosado dan Jesse Rodriguez vs Israel Gonzalez.

Hasil Tinju Dunia dengan partai utama Canelo Alvarez vs Gennady Golovkin Minggu 18 September 2022 pagi WIB: