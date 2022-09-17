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MotoGP

Hasil Kualifikasi Moto3 Hari Ini hingga Posisi Start Pembalap Indonesia Mario Aji di Sirkuit Aragon

Pembalap Indonesia Mario Aji tercatat mencapai laptime terbaik di Sirkuit Aragon dengan total waktu 2 menit 0,091 detik. Capaian itu tak cukup baik u

Penulis: Ishak | Editor: Ishak
zoom-inlihat foto Hasil Kualifikasi Moto3 Hari Ini hingga Posisi Start Pembalap Indonesia Mario Aji di Sirkuit Aragon
OFFICIAL TWITTER HONDA TEAM ASIA/REPRO
Pembalap Indonesia Mario Suryo Aji di Paddock tim Honda Team Asia usai race penentu Hasil Kualifikasi Moto3 Hari Ini seri GP Aragon 2022, Sabtu 17 September 2022 . Cek posisi start MotoGP besok pembalap Indonesia Mario Aji selengkapnya di artkel ini. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut rekap untuk Hasil Kualifikasi Moto3 Hari Ini .

Dalam gelaran penentu race Hasil Kualifikasi dan Perebutan Pole Position MotoGP Aragon 2022 di kelas Moto3 , Sabtu 17 September 2022.

Pada kelas ini, turut berjibaku Pembalap Indonesia , Mario Aji .

Pembalap muda kebanggaan publik Tanah Air itu memacu sepeda motor Honda andalannya di Sirkuit Aragon .

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Usai melalap seluruh waktu sesi race untuk Hasil Kualifikasi Moto3 Hari Ini , Pembalap Indonesia Mario Aji tercatat mencapai laptime terbaik di Sirkuit Aragon dengan total waktu 2 menit 0,091 detik.

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Capaian itu tak cukup baik untuk berduel dalam perebutan Pole Position MotoGP Aragon 2022 di kelas MOto3 .

Alhasil, Mario Aji cuma finish di urutan terbaik ke 25 .

Berikut rekap Hasil Kualifikasi Moto3 Hari Ini di seri MotoGP Aragon 2022, Sabtu 17 September 2022 :

(Posisi Finish, Pembalap, Negara Asal, Tim (Sepeda Motor), LAptime Terbaik)

1 Izan Guevara SPA Autosolar GASGAS Aspar Team (GASGAS) 1m 57.868s

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Tags
Hasil Kualifikasi Moto3 Hari Ini
Pembalap Indonesia
Mario Aji
Sirkuit Aragon
Honda Team Asia
Sabtu 17 September 2022
Pole Position MotoGP Aragon 2022

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