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Hasil Kualifikasi Moto3 Hari Ini hingga Posisi Start Pembalap Indonesia Mario Aji di Sirkuit Aragon
Pembalap Indonesia Mario Aji tercatat mencapai laptime terbaik di Sirkuit Aragon dengan total waktu 2 menit 0,091 detik. Capaian itu tak cukup baik u
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut rekap untuk Hasil Kualifikasi Moto3 Hari Ini .
Dalam gelaran penentu race Hasil Kualifikasi dan Perebutan Pole Position MotoGP Aragon 2022 di kelas Moto3 , Sabtu 17 September 2022.
Pada kelas ini, turut berjibaku Pembalap Indonesia , Mario Aji .
Pembalap muda kebanggaan publik Tanah Air itu memacu sepeda motor Honda andalannya di Sirkuit Aragon .
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Usai melalap seluruh waktu sesi race untuk Hasil Kualifikasi Moto3 Hari Ini , Pembalap Indonesia Mario Aji tercatat mencapai laptime terbaik di Sirkuit Aragon dengan total waktu 2 menit 0,091 detik.
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Capaian itu tak cukup baik untuk berduel dalam perebutan Pole Position MotoGP Aragon 2022 di kelas MOto3 .
Alhasil, Mario Aji cuma finish di urutan terbaik ke 25 .
Berikut rekap Hasil Kualifikasi Moto3 Hari Ini di seri MotoGP Aragon 2022, Sabtu 17 September 2022 :
(Posisi Finish, Pembalap, Negara Asal, Tim (Sepeda Motor), LAptime Terbaik)
1 Izan Guevara SPA Autosolar GASGAS Aspar Team (GASGAS) 1m 57.868s
Hasil Kualifikasi Moto3 Hari Ini
Pembalap Indonesia
Mario Aji
Sirkuit Aragon
Honda Team Asia
Sabtu 17 September 2022
Pole Position MotoGP Aragon 2022
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