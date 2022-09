Promo JCO 14 September 2022, 1 Box JPops 1/2 Lusin Donuts 2 Thai Tea 139 Ribu & Beli 1 Gratis 1 Kopi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak berbagai promo makanan dan minuman pada promo JCO terbaru hari ini Rabu 14 September 2022.

Nikmati beragam promo makanan dan minuman pada promo JCO saat ini mulai dari weekly promotion 1 box JPops + 1/2 Lusin JPops + 2 Thai Tea Rp 139 Ribu mulai 12 - 18 September 2022.

Kemudian ada Perfect Pairings All Day Breakfast free Iced Lemon Tea atau Americano Rp 60 Ribu dan Sharing is Caring Clever Drip buy one get one free kopi atau beli 1 gratis 1 kopi .

Ada lagi promo JCO terbaru Dynamic Duos series, 1 Box Donuts, Duetto donut, Duology donut, Milo Oreo Frappe, dan Hot Milo Oreo, promo JCO Donat croissant, promo JCO Burger, promo JCO Original Glazed JCroffle, promo JCO Golden Nautical Tumbler, promo JCO JCOOL Twist, Promo JCO Brew Box, promo JCO Dynamic Duos, promo JCO Iced Peach Smurf dan masih banyak diskon lainnya.

Berikut adalah beragam promo JCO hari ini Rabu 14 September 2022 yang dirangkum tribunpontianak.co.id:

Promo JCO 1 box JPops + 1/2 Lusin JPops + 2 Thai Tea Rp 139 Ribu

Cocok nih sama promo bundling 2 Thai Tea + 1/2 Dzn Donuts + 1 Box JPOPS hanya 139k saja! Best deals for your day.

Yuk langsung aja order lewat aplikasi JCO atau www.jcodelivery.com. Pssst… promonya terbatas hanya sampai 18 September 2022 saja lho.

Promo JCO All Day Breakfast free Iced Americano atau Iced Lemon Tea

Kamu bisa nikmatin promo free Iced Americano atau Iced Lemon Tea untuk setiap pembelian All Day Breakfast.