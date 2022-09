Jam Tayang If You Wish Upon Me Episode 11 di VIU Hari Ini Bocoran Kondisi Tae Shik Kritis

Berikut spoiler dan jam tayang If You Wish Upon Me Episode 11 hari ini, Rabu 14 September 2022

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak bocoran dan jam tayang drakor If You Wish Upon Me episode 11 hari ini.

Episode 11 If You Wish Upon Me tayang Rabu 14 September 2022 pukul 19.50 WIB di platform VIU.

Pada episode 10 lalu, rating If You Wish Upon Me mengalami peningkatan yakni di angka 2,5 persen.

Drakor ini dibintangi sederet pemain ternama seperti Ji Chang Wook, Choi Sooyoung SNSD, Sung Dong Il, dan Won Ji An.

Episode 10 Gyeo Rye berhasil melarikan diri dari Jun Kyung (diperankan oleh Won Ji An).

• Jam Tayang Adamas Episode 15 di Disney+ Hari Ini, Si Kembar Mulai Menyusun Rencana Terakhir

Sekarang, ia bisa kembali ke rumah dengan selamat karena Yeon Joo.

Saat Gyeo Rye kembali ke rumah sakit, ia yakin bahwa itu adalah tempat yang tepat untuknya.

Sementara itu, kanker Kang Tae Shik semakin parah dan Yeon Joo mungkin tidak punya banyak waktu tersisa.

Bocoran episode 11

Dalam If You Wish Upon Me episode 11, Tae Shik jatuh pingsan.