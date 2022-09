Pertamina Jawab Pertanyaan Soal Kapan Harga Pertamax Diturunkan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pihak Pertamina akhirnya buka suara terkait kapan harga Pertamax akan diturunkan.

Terakhir, pemerintah menaikkan harga Pertamax per 3 September 2022 menjadi Rp 14.500 per liter dari sebelumnya Rp 12.500 per liter.

Namin diketahui harga keekonomian Pertamax saat ini mencapai Rp 15.424 per liter, sementara harga jualnya hanya sebesar Rp 14.500 per liter.

Dari harga Pertamax tersebut masih ada selisih sebesar Rp 924 per liter yang ditanggung oleh Pertamina.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati enggan berwacana mengenai kemungkinan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax turun di tengah tren pelemahan harga minyak mentah.

Ia bilang, saat ini saja Pertamax masih dijual di bawah harga keekonomian.

"Itu saja (harga Pertamax saat ini) masih belum keekonomian, liat saja harga (jenis bbm setara) Pertamax yang dijual kompetitor berapa," ujar Nicke saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin 12 September 2022.

Meski Pertamax merupakan jenis BBM umum (JBU), menurut Nicke, kebijakan penetapan harganya turut melibatkan pemerintah.

Oleh sebab itu, dalam menetapkan harga Pertamax, pihaknya tetap perlu berdiskusi dengan pemerintah.

Namun yang pasti, kata dia, selain masih di bawah harga keekonomian, harga jual Pertamax saat ini bahkan masih lebih murah dari harga BBM jenis RON 92 yang dijual kompetitor.