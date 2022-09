Jadwal Voli Dunia FIVB Putri 2022 Live Pertandingan Pembukaan Babak Penyisihan Grup

TRIBUNPONTINAK.CO.ID - Lebih dari sepekan lagi kejuaraan dunia voli putri FIVB 2022 bakal digelar.

Sebanyak enam pertandingan di hari pertama akan digelar pada Jumat hingga Sabtu dini hari.

Pertandingan tersebut di antaranya, Belanda vs Kenya, Turkiye vs Thailand hingga Italia vs Kamerun.

Sementara tim tuan rumah Polandia akan diuji oleh Kroasia di babak penyisihan.

Partai ini akan berlangsung mulai pukul 23.00 WIB

Untuk pertama kalinya dalam sejarah, penyelenggaraan Kejuaraan Dunia Bola Voli Wanita akan digelar di dua negara tuan rumah bersama yakni Polandia dan Belanda.

Kejuaraan bergengsi ini akan menjadi turnamen edisi ke-19 dari acara unggulan Federasi Bola Voli Internasional, yang dimulai dari acara perdana yang diadakan pada tahun 1952 di Moskow.

Ini adalah pertama kalinya Belanda atau Polandia menjadi tuan rumah kompetisi bergengsi tersebut.

Selain Uni Soviet, yang menjadi tuan rumah acara perdana pada tahun 1952 dan ditindaklanjuti dengan edisi 1962 dan 1978, penyelenggara lainnya adalah Prancis pada 1956, Brasil pada 1960 dan 1994, Jepang pada edisi 1967, 1998, 2006, 2010 dan 2018.

Adapun Bulgaria pada 1970, sementara Meksiko pada 1974, Peru 1982, Cekoslowakia 1986, Cina 1990, Jerman 2002 dan Italia pada 2014.