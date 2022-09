Promo Indomaret 12 September 2022, Banyak Diskon Deterjen Snack Pewangi hingga Susu Hemat

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak beragam promo Indomaret terbaru hari ini Senin 12 September 2022.

Pada promo Indomaret saat ini terdapat berbagai penawaran mulai dari super hemat, promo Indomaret heboh hingga promo Indomaret product of the week periode terbaru 7 - 13 September 2022, hingga promosi Bulan Ini yang berlaku 1 - 15 September 2022 dan banyak promo Indomaret lainnya.

Kemudian masih banyak diskon yang akan memudahkan belanja harian.

Cek selengkapnya promo Indomaret yang dirangkum tribunpontianak.co.id:

• Promo JSM Indomaret 10 September 2022, Nikmati Diskon Beras Minyak Goreng & Snack Beli 2 Gratis 1

1. Promo Indomaret Product Of The Week

Di Indomaret juga ada PRODUCT OF THE WEEK tiap minggunya. Periode 7-13 SEPTEMBER 2022.

Apa aja sih? Yuk cek sekarang.

S&K Harga Spesial BERTANDA Debit Permata disertai dengan belanja PRODUK LAIN senilai Rp100.000.

S&K Tambahan diskon ShopeePay/Gopay:

1. Khusus pembayaran penuh di toko Indomaret.

2. Tambahan diskon yang didapatkan berlaku untuk maks. 1 (satu) produk per transaksi per struk.

3. Transaksi Shopeepay/Gopay maks 5(lima) kali per hari.

NB: Berlaku Nasional (kecuali Indomaret Point)