Dampak Naiknya Harga BBM, Pedagang Sembako di Mempawah Sebut Belum Ada Kenaikan Harga Bapok

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MEMPAWAH - Ilyas, salah satu pedagang sembako di Pasar Sebukit Rama Mempawah, menyebut, belum ada kenaikan harga bahan pokok secara signifikan, setalah adanya kenaikan harga BBM.

"Dari sejak adanya kenaikan harga BBM pada 3 September yang lalu hingga saat ini belum terlalu berpengaruh dengan harga bahan pokok yang ada di Pasar Mempawah," ujarnya, Senin 12 September 2022.

Dirinya menyebut, para pedagang di Pasar Mempawah masih berpatokan dengan ketersediaan stok yang ada.

"Jadi, kami di Pasar Mempawah ini masih berpatokan dengan ketersediaan barang (bahan pokok). Mungkin karena masih ada stok lama jadi masih bisa di jual dengan harga yang relatif agak murah, sehingga dampak kenaikan BBM belum terlalu dirasakan dengan naiknya harga Bapok," terangnya.

Dirinya menyebut, memang ada komoditi yang saat ini mengalami kenaikan seperti halnya beras.

"Yang saat ini alami kenaikan yakni beras, dari awal harga per karung yang karung 10kg ke atas mengalami kenaikan Rp 5000 per karungnya, kalau beras biasa yang karung 5kg hanya naik Rp 1000 atau Rp 2000 per karungnya. Kalau yang lainnya saya rasa aman belum ada alami kenaikan," terangnya jelas.

Oleh sebab itu, Ilyas memastikan hingga saat ini semua komoditi Bapok dan harga masih terkendali.

"Jadi hingga saat ini baik itu harga maupun ketersediaan bahan pokok masih aman dan terkendali," tutupnya. (*)

