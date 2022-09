Profil Siapakah Bjorka, Hacker Misterius yang Ancam Akan Bocorkan Dokumen Rahasia Presiden Jokowi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Hacker Bjorka kembali jadi sorotan usai menyebut telah memegang dokumen rahasia Presiden Jokowi.

Hacker bernama Bjorka itu sebelumnya mengungkap bahwa pihaknya berhasil mendapat 1,3 miliar data pendaftar kartu SIM dari Kominfo di Indonesia.

Bahkan, hacker Bjorka itu berani menyebut pemerintah dengan sebutan 'idiot' terkhusus Kominfo yang sempat bikin heboh karena kasus bocornya data masyarakat Indonesia baru-baru ini.

Terlebih terkini, hacker Bjorka mengancam akan membocorkan banyak dokumen rahasia Presiden Jokowi yakni serangkaian surat rahasia untuk Presiden Jokowi, termasuk dari Badan Intelijen Negara (BIN).

"Contains letter transactions from 2019 - 2021 as well as documents sent to the President including a collection of letters sent by the State Intelligence Agency (Badan Intelijen Negara) which are labeled as secret," ujar hacker Bjorka dalam dalam unggahannya di breached.to, dikutip Sabtu 10 September 2022.

• Profil Halle Bailey, Sosok Putri Duyung Ariel di Film Adaptasi The Little Mermaid 2023

Adapun sembilan surat rahasia Presiden Jokowi yang telah dipegang oleh hacker Bjorka.

Lantas siapakah hacker Bjorka ini?

Sosok hacker Bjorka merupakan hacker yang mendadak muncul demi melawan pemerintah Indonesia.

Ia pertama kali muncul dengan menunggah pesan di BreachForums untuk pemerintah Indonesia yakni "My Message to Indonesian Goverment: Stop being an idiot".

Pesan Bjorka itu menanggapi pihak Kominfo yang meminta hacker tersebut untuk 'tidak menyerang' usai berusaha menjual 1,3 miliar data registrasi SIM card milik masyarakat Indonesia.

• Profil dan Perjalanan Karier Yolla Yuliana, Atlet Voli Putri Indonesia yang Dijuluki Bidadari Voli