Sinopsis Serial The Crown di Netflix Season 1-5 Tentang Kisah Hidup Ratu Elizabeth II Sejak 1947

Tangkapan layar serial The Crown Netflix yang dirilis pada 4 November 2016 sebanyak 5 season

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak sinopsis serial The Crown yang tayang di Netflix hingga season 5.

Serial The Crown kembali mencuri sorotan usai kabar meninggalnya Ratu Elizabeth II pada Kamis 8 September 2022 di rumahnya di Skotlandia.

Ratu Elizabeth II meninggal dunia di usianya yang ke 96 tahun.

Bahkan tagar #TheCrown membanjiri lini masa Twitter sejak Jumat 9 September 2022 pagi.

The Crown adalah serial drama bergenre sejarah tentang pemerintahan Ratu Elizabeth II.

Serial ini ditulis oleh Peter Morgan dan diproduksi oleh Sony Pictures bekerja sama dengan Netflix.

Morgan mengembangkan serial The Crown diambil dari film The Queen (2006) dan serial The Audience (2013).

Sinopsis The Crown

Musim pertama mencakup cerita pada periode dari pernikahan Ratu Elizabeth II dengan Pangeran Philip pada 1947.

Musim kedua mencakup kisah dari Krisis Suez pada tahun 1956, pensiunnya Perdana Menteri Harold Macmillan pada tahun 1963 hingga kelahiran Pangeran Edward pada tahun 1964.