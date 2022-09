BLT Sembako dan BBM Mulai Disalurkan di Sintang, Wabup Tekankan Pentingnya Transparansi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID,SINTANG - Bantuan Langsung Tunai Sembako bulan September dan BLT BBM tahap 1 periode periode September--Oktober 2022 mulai disalurkan di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.

Total ada 28.375 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang berhak mendapatkan BLT sembako dan BBM di 14 Kecamatan yang ada di Kabupaten Sintang. Setiap KPM, mendapatkan bantuan Tunai sebesar Rp 500 ribu rupiah.

Pada Jumat Sore, Wakil Bupati Sintang Melkianus, melaunching Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT-BBM) dan Bantuan Sosial Sembako di halaman Kantor Pos Indonesia Cabang Sintang.

Pada kesempatan itu, Melkianus menekankan pentingnya transparansi penyaluran Bantuan untuk menghindari penyimpangan.

“Saya berharap penyaluran ini dilakukan secara transparan, demokrasi dan akuntabel, sehingga bantuan sosial BLT BBM mudah dipantau serta dievaluasi untuk mengurangi penyimpangan penyaluran bantuan sosial langsung tunai BBM. Satu hal yang harus diperhatikan oleh pihak kecamatan, kelurahan dan desa bahwa update data NIK pada KK maupun KTP harus diperhatkan, jangan sampai ada kesalahan, baik pada nama, tanggal tahir lahir dan sebagainya,”pesan Melkianus.

Menurut Melki peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan miskin adalah salah satu prioritas nasional pemerintah dalam rangka penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan arahan Presiden RI untuk melaksanakan program bantuan sosial langsung tunai bahan bakar minyak periode bulan September, Oktober, November dan Desember 2022 sebagai pengalihan subsidi bahan bakar minyak kepada masyarakat terdampak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM)

"Penyaluran bantuan sosial BLT BBM dan Bansos Sembako dilakukan oleh PT Pos Indonesia Cabang Sintang. Bantuan yang disalurkan oleh PT Pos Indonesia Cabang Sintang Sintang adalah sebesar 500 ribu per KPM dengan rincian bansos BLT BBM tahap I atau bulan September dan Oktober 2022 sebesar 300 ribu rupiah per KPM dan bansos Sembako bulan September 2022 sebesar 200 ribu rupiah per KPM," beber Melkianus. (*)

