BLT BBM dan Sembako Utuh Diterima KPM Rp 500 Ribu, Adhitya: Tidak Ada Potongan Apapun

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINTANG - Eksekutif Manager Kantor Pos Cabang Sintang, Mohammad Vita Nur Adhitya menegaskan tidak ada potongan sepeserpun dalam penyaluran Bantuan Tunai Langsung (BLT) sembako maupun BBM kepada Keluarga Penerima Manfaat yang mulai disalurkan.

Bantuan yang disalurkan oleh PT Pos Indonesia Cabang Sintang Sintang adalah sebesar 500 ribu per KPM dengan rincian bansos BLT BBM tahap I atau bulan September dan Oktober 2022 sebesar 300 ribu rupiah per KPM dan bansos Sembako bulan September 2022 sebesar 200 ribu rupiah per KPM.

"Tidak ada potongan apapun. Jadi rinciannya bantuan BBM 300 ribu dibayarkan 2 bulan dan tambahan 200 ribu sembako kalau ditotal 500 ribu. Tidak ada potongan sedikitnya dari kantor pos," kata Adhitya, Jumat 9 September 2022.

Mekanisme penyaluran BLT BBM dan Sembako KPM cukup dengan membawa KTP dan KK. Bagi yang tidak bisa hadir, bisa diwakilkan namun oleh keluarga dalam satu KK.

"Jadi selain di luar KK mohon maaf tidak bisa mewakilkan," jelasnya.

Para KPM yang berada di pedalaman Sintang, tidak perlu turun ke kota kabupaten. Mereka cukup pergi ke Kecamatan masing-masing menemui petugas Kantor pos, pengawas dan pendamping desa untuk pengambilan BLT.

"Kalau di Kecamatan tidak ada kantor pos, kita sudah menyediakan tenaga dari kantor pos Sintang dan juga komunitas. Jadi nanti bisa berkordinasi dengan pengawas dan pendamping desa dimana titiknya. Masyarakat tidak perlu turun ke Sintang, kita sudah sediakan titik bayar dan sudah kita sampaikan ke pendamping desa," ujar Adhitya.

Bantuan Langsung Tunai Sembako bulan September dan BLT BBM tahap 1 periode periode September--Oktober 2022 mulai disalurkan di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.

Total ada 28.375 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang berhak mendapatkan BLT sembako dan BBM di Kabupaten Sintang. Setiap KPM, mendapatkan bantuan Tunai sebesar Rp 500 ribu rupiah. (*)

