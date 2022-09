Promo JCO 8 September 2022, Promo Mingguan Rp 175 Ribu & Egg Benedict Gratis Iced Americano

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Cek beragam pilihan promo makanan di Promo JCO hari ini Kamis 8 September 2022.

Ada berbagai promo makanan hingga minuman yang dapat dinikmati pada promo JCO mulai dari promo Weekly promotion dengan promo 1/2 Lusin Donuts + 1/2 Lusin J.Clubs + 1 Box JPops Rp 175 Ribu.

Kemudian ada juga promo JCO Donat croissant, promo JCO buy one get one free kopi atau beli 1 gratis 1 kopi dengan metode Syphon hanya 40 Ribu, promo JCO Burger, promo JCO Original Glazed JCroffle, promo JCO Golden Nautical Tumbler, promo JCO JCOOL Twist, Promo JCO Brew Box untuk 8 cups kopi, promo JCO Dynamic Duos, promo JCO Iced Peach Smurf dan masih banyak diskon lainnya.

Berikut inia adalah beragam promo JCO hari ini Kamis 8 September 2022 yang dirangkum tribunpontianak.co.id:

Promo JCO Weekly Promotion

Bikin hari Senin ini jadi lebih seru dengan promo bundling 1/2 DZN DONUTS + 1 BOX JPOPS + 1/2 DZN JCLUB hanya 175k saja!

Yeay jadi paket lengkap yang bisa kamu share ke teman atau keluargamu nih. Kamu bisa nikmatin promo ini dengan order lewat aplikasi JCO atau www.jcodelivery.com.

Grab a bite now, so you can make this Monday happier!

Pastiin kamu dapat promonya yaa karena hanya berlaku hingga 11 September 2022.

Promo JCO Egg Benedict