Promo Indomaret 8 September 2022, Banyak Diskon Sabun Deterjen Pewangi Snack & Susu Murah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak sederet promo Indomaret terbaru hari ini Kamis 8 September 2022.

Saat ini ada beragam promo Indomaret mulai dari super hemat, promo Indomaret heboh hingga promo Indomaret product of the week periode terbaru 7 - 13 September 2022.

Kemudian ada promosi Bulan Ini yang berlaku 1 - 15 September 2022 dan banyak promo Indomaret lainnya.

Ada banyak diskon yang akan memudahkan belanja harian.

Simak selengkapnya promo Indomaret yang dirangkum tribunpontianak.co.id:

1. Promo Indomaret Product Of The Week

Di Indomaret juga ada PRODUCT OF THE WEEK tiap minggunya. Periode 7-13 SEPTEMBER 2022.

Apa aja sih? Yuk cek sekarang.

S&K Harga Spesial BERTANDA Debit Permata disertai dengan belanja PRODUK LAIN senilai Rp100.000.

S&K Tambahan diskon ShopeePay/Gopay:

1. Khusus pembayaran penuh di toko Indomaret.

2. Tambahan diskon yang didapatkan berlaku untuk maks. 1 (satu) produk per transaksi per struk.

3. Transaksi Shopeepay/Gopay maks 5(lima) kali per hari.