Live Hasil Liga Europa Malam Ini Manchester United vs Real Sociedad, Erik ten Hag Pasang Rashford

Oli SCARFF / AFP

Striker Inggris Manchester United Marcus Rashford bertepuk tangan kepada para pendukung saat ia pergi setelah pertandingan sepak bola Liga Premier Inggris antara Manchester United dan Arsenal di Old Trafford di Manchester, barat laut Inggris, pada 4 September 2022. Saksikan Live Score hasil Liga Europa malam ini antara Manchester United vs Real Sociedad di Stadion Old Trafford Jumat 9 September 2022 mulai pukul 02.00 WIB.