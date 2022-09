Jam Tayang Drakor Adamas Episode 14 di Disney+ Berubah, Petunjuk Baru Lokasi Adamas di Spoiler

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak perubahan jam tayang dan bocoran drama Korea (drakor) Adamas episode 14 hari ini.

Drakor Adamas mulai memasuki cerita akhir di episode 14 yang tayang hari ini.

Episode 14 Adamas tayang hari ini, Kamis 7 September 2022 pukul 21.00 WIB di Disney+ Hotstar.

Adamas menceritakan tentang saudara kembar Woo-sin dan Suh-yeon yang kehilangan ayah mereka dalam kasus pembunuhan.

Dua puluh dua tahun kemudian, saudara kembar itu berusaha untuk membersihkan nama ayah mereka.

• Jadwal Jam Tayang Drakor Love in Contract Kisah Kawin Kontrak Park Min Young di Bocoran Sinopsis

Adamas adalah serial drama thriller-misteri Korea yang disutradarai oleh Park Seung-woo dan dibintangi oleh Ji Sung sebagai peran ganda utama.

Selain Ji Sung, Seo Ji Hye, Lee Soo-kyung, Seo Hyun-woo, Oh Dae-hwan, Go Yoon dan Heo Sung-tae turut mengisi line up pemain.

Di episode 13 sebelumnya, Woo-sin dan Su-hyeon berusaha dengan berani untuk mengetahui lokasi Adamas.

Tae-sung melakukan upaya terakhir yang putus asa untuk memenuhi misinya.

Hye-soo membuat pernyataan yang berani.