Agar Tetap Sehat dan Bugar, Personel Polres Singkawang Laksanakan Ujian Kesempatan Jasmani

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Personel Polri termasuk ASN di lingkungan Polres Singkawang Ujian Kesamaptaan Jasmani semester II untuk mengetahui kemampuan fisik. Kegiatan ini rutin dilaksanakan enam bulan sekali.

Kegiatan ini digelar oleh Bag SDM Polres Singkawang di stadion Kridasana, Jl. Kridasana Kel. Pasiran Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang yang diikuti oleh seluruh personel baik perwira, bintara, personel Polsek jajaran serta ASN, yang mulai dilaksanakan, Selasa 6 September 2022.

Sebelum melaksanakan kegiatan tersebut, personel Polres Singkawang wajib melakukan pengecekan kesehatan yang dilakukan tim Si Dokes Polres Singkawang untuk memastikan kondisi kesehatan para personel.

Ujian kesamaptaan jasmani ini meliputi lari 12 menit, Push Up, Shit Up, Phull Up dan Lari Shuttle Run.

Kapolres Singkawang AKBP Arwin Amrih Wientama, S.H., S.I.K., M.H., melalui Kabag SDM AKP Yober Lisu S, AP., menyampaikan kepada seluruh personel Polres dan Polsek jajaran, agar mengikuti kegiatan ini dengan bersungguh-sungguh dan serius dan bagi yang mempunyai riwayat sakit jangan dipaksakan.

Kabag SDM menambahkan, kegiatan yang dilaksanakan secara berkala ini bertujuan untuk mengukur kemampuan fisik para personel serta bertujuan memelihara kesehatan agar selalu siap menjalankan tugas Kepolisian sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.

"Diharapkan dengan adanya kegiatan Ujian Kesamaptaan Jasmani ini dapat menjaga kebugaran jasmani personel agar tetap prima sehingga dapat mengemban tugas Kepolisian dengan maksimal,” tutup Yober Lisu.

