Terbaru! Negara Asia Tenggara dengan Gaji Tertinggi 2022, Indonesia Urutan 4 Setelah Malaysia

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Terbaru! Berikut daftar negara di Asia Tenggara dengan Gaji tertinggi tahun 2022 ditempati oleh Singapura.

Sementara Indonesia berada di poisis keempat setelah Malaysia.

Hampir semua orang memiliki impian untuk memiliki Gaji tinggi.

Itu sebabnya, tak sedikit masyarakat yang rela merantau ke negara lain demi mengejar Gaji yang lebih tinggi.

Masalah Gaji juga menjadi salah satu pertimbangan banyak orang di Asia Tenggara dalam memilih sebuah pekerjaan.

Namun, besaran Gaji ini juga biasanya bergantung pada profesi sebuah pekerjaan.

Negara di Asia Tenggara dengan Gaji tinggi 2022

Data Wage Centre menunjukkan, Singapura menjadi salah satu negara di Asia Tenggara dengan Gaji rata-rata tertinggi pada 2022, yakni US$ 4.585 atau sekitar Rp 68 juta per bulan (kurs 1 dollar AS = Rp 14.902).

Adapun gaji rata-rata terendahnya adalah US$ 1.400 per bulan setara dengan kurang lebih Rp 14 juta (kurs 1 dollar AS = Rp 10.625).

Badan statistik lokal menunjukkan bahwa sekitar 1,3 juta orang asing terus-menerus bekerja dan berbisnis di Singapura. Tingginya besaran gaji inilah yang membuat banyak para pekerja memilih untuk bekerja di Singapura.