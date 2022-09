Jam Tayang Adamas Hari Ini Episode 13 Ada Perubahan, Terungkap Sosok yang Ingin Dibunuh Hye Soo

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak jam tayang dan bocoran sinopsis drakor Adamas episode 13 tayang hari ini.

Adamas tengah menjadi salah satu drakor terpopuler yang rilis bersamaan dengan Big Mouth.

Baik Adamas dan Big Mouth, keduanya bersaing meraih rating tertinggi di daftar drakor populer.

Hari ini Rabu 7 September 2022, episode 13 Adamas tayang pada pukul 20.30 WIB malam sedikit berbeda dengan episode sebelumnya yang tayang rutin pukul 20.00 WIB.

Episode dengan subtitle bahasa Indonesia tersedia di platform Disney+ Hotstar di sekitar pukul 20.00 WIB - 21.00 WIB.

Adamas adalah serial drama thriller-misteri Korea yang disutradarai oleh Park Seung-woo dan dibintangi oleh Ji Sung sebagai peran ganda utama.

Selain Ji Sung, Seo Ji-hye, Lee Soo-kyung, Seo Hyun-woo, Oh Dae-hwan, Go Yoon dan Heo Sung-tae turut mengisi line up pemain.

Di episode sebelumnya yakni episode 12, Su-hyun menyadari bahwa target pengeboman adalah kandidat presiden Hwang Byung-chul dan memberi tahu Hyuk-pil untuk memperingatkan salah satu bawahan kandidat.

Mengetahui itu, ia juga bergegas ke sana dan menghentikan kandidat tepat waktu sebelum menyaksikan mobilnya meledak.

Bocoran episode 13