Dampak Naiknya Harga BBM, Jasa Angkutan Antar Jemput Mempawah-Pontianak Turut Alami Kenaikan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MEMPAWAH - Dampak penyesuaian (kenaikan) harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang ditetapkan oleh Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) pada Sabtu 3 September 2022 pukul 14.30 WIB.

Adapun kenaikan harga BBM tersebut yakni, Pertalite dari yang saat ini hanya Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter, kemudian Solar Subsidi menjadi Rp 6.800 per liter dari yang saat ini hanya Rp 5.150 per liter. Selanjutnya Pertamax non subsidi dari Rp 12.500 per liter menjadi Rp 14.500 per liter.

Atas kenaikan harga tersebut, bukan hanya BBM yang didapat dengan harga bertambah, namun harga jasa transportasi juga mengalami kenaikan, seperti halnya yang dilakukan oleh Galaherang Transport (G-Trans) di Mempawah.

Pimpinan G-Trans, Alex Candra, menyatakan, dirinya harus menaikkan jasa travel, karena turut menyesuaikan dengan kenaikan harga BBM.

"Setelah adanya kenaikan harga BBM oleh pemerintah Pusat, pada malamnya kita para kompetitor yang menyediakan jasa usaha antar jemput mengadakan rapat dan menghitung serta melakukan penyesuaian harga jasa antar jemput tersebut," terangnya, Rabu 7 September 2022.

Atas hasil rapat tersebut tambah Alex, para kompetitor jasa antar jemput mengambil keputusan untuk menaikkan harga sebesar 25 persen.

"Harga kita naikkan sebesar 25 persen. Jadi jasa antar jemput Mempawah-Pontianak maupun sebaliknya dari Rp 75 ribu, sekarang menjadi Rp 90 ribu, kemudian Mempawah-Bandara Supadio yang dulu Rp 110 ribu, sekarang menjadi Rp 140 ribu," katanya.

Atas kenaikan harga BBM dan disusul kenaikan harga jasa antar jemput tersebut, turut mengurangi minat warga yang biasa menggunakan jasa antar jemput untuk ke Pontianak.

"Kalau untuk kalangan masyarakat umum memang ada sedikit penurunan minat lah sekitar 5 persen," terangnya.

"Tapi untungnya untuk kita G-Trans ada melakukan kerjasama dengan beberapa perusahaan di Mempawah, sehingga untuk jasa antar jemput untuk di kalangan menengah ke atas masih normal. Karena sudah menjadi kebutuhan mereka (perusahaan) untuk antar jemput tamu perusahan atau antar jemput dokumen-dokumen perusahaan," terangnya lagi.

Dirinya menyebut, terkait kenaikan harga jasa angkutan, pihaknya terpaksa melakukan penyesuaian harga dengan naiknya harga BBM.

"Kita juga harus mengambil kebijakan menyesuaikan harga jasa angkutan dengan naiknya harga BBM, kalau tidak kita sebagai kompetitor penyedia jasa angkutan yang bisa-bisa rugi," ungkapnya. (*)

