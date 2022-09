Sehari Sebelum Meninggal Suami Dee Lestari, Reza Gunawan Titipkan Pesan Haru

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Kabar duka, Reza Gunawan suami Dee Lestari meninggal dunia.

Dikabarkan, suami Dee Lestari meninggal dunia pada Selasa 6 September 2022.

Kabar suami Dee Lestari meninggal dunia ini diketahui lewat cuitan Dipha Barus di Twitter.

Melansir dari Kompas.com, Dipha Barus menyampaikan rasa belasungkawa atas kepergian Reza Gunawan lewat cuitan di akun Twitternya @diphabarus.

"Thank you mas Reza Gunawan, my guru, my big brother. Rest In Love my Guru," tulis Dipha yang dikutip Grid.ID dari Kompas.com, Selasa 6 September 2022.

Cuitan Dipha Barus itu kemudian dikomentari oleh salah seorang keponakan laki-laki Reza Gunawan yang bernama Rey.

"God loves him so much. He was so strong, he has been fighting for this long. He's in rest now. I'm his nephew and I love him so much. Rest in Love, om Reza," tulis Rey.

Sebelum meninggal dunia, Dee Lestari sempat membagikan kondisi kesehatan Reza Gunawan yang ternyata pernah dirawat di rumah sakit.

Hal itu diketahui melalui postingan yang diunggah Dee Lestari di akun Instagram miliknya @deelestari, pada Minggu 3 September 2022.

Dalam postingannya tersebut, penyanyi berusia 46 tahun itu mengunggah potret tangannya yang menggenggam tangan Reza Gunawan saat dirawat.