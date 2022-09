Penyusunan Rencana Aksi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim Kota Pontianak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak melalui Kelompok Kerja Perubahan Iklim Kota Pontianak saat ini tengah melakukan penyusunan terhadap rencana aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim Kota Pontianak Kalimantan Barat.

Penyusunan rencana aksi tersebut merupakan tindaklanjut dari Program GCoM Asia Project yang telah memilih Kota Pontianak dalam program GCoM Asia Project.

Hal tersebut lantaran Pemerintah Kota Pontianak memiliki perhatian terhadap perubahan iklim yang telah dituangkan dalam visi-misi RPJMD 2020-2024.

Kemudian Pemerintah Kota Pontianak membentuk kelompok kerja Perubahan iklim Kota Pontianak pada Januari 2022 lalu.

Setelah pembentukan kelompok kerja tersebut, tim langsung melakukan penyusunan rencana aksi yang didampingi oleh tim Center for Climate Risk and Opportunity Management Southest Asia and Pacific (CCROM-SEAP) yang dipimpin oleh Prof Rizaldi Boer dari IPB Bogorm

Sebagaimana diketahui, bahwa Bogor merupakan bagian dari program kota percontohan Global Covenant of Mayors for Climate & Energy ppko) Asia Pasific.

"Rencana aksi ini merupakan upaya Pemerintah Kota Pontianak beradaptasi dan berusaha memitigasi dampak dari perubahan iklim," kata Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Pontianak, Eko Prihandono saat pembukaan Pelatihan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim Tahap Dua Kota Pontianak, Senin 5 September 2022.

Lebih lanjut ia menjelaskan, bahwa perencanaan ini disusun berdasarkan data per-Kelurahan sehingga rencana aksi yang akan dilaksanakan nantinya bisa lebih tepat sasaran.

"Dampak perubahan iklim, akan diintervensi langsung di tingkat wilayah paling kecil. Penyusunan rencana aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim ini merupakan komitmen Pemerintah Kota Pontianak untuk ambil bagian dalam mengatasi perubahan iklim global,” jelas Eko Prihandono.

Pasalnya, perubahan iklim ini membawa dampak yang nyata bagi kehidupan, seperti instensitas hujan dsnniuga peningkatan tinggi muka air pasang yang dirasakan langsung oleh masyarakat Kota Pontianak.