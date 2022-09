LENGKAP Jadwal Liga Champions Matchday 1 Tayang SCTV! PSG vs Juventus, Inter Milan vs Bayern Munchen

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut ini pertandingan Matchday 1 Liga Champions 2022-2023 yang akan disiarkan secara langsung di SCTV Sport.

Ada empat pertandingan yang disiarkan secara langsung melalui SCTV Sport, yaitu Dinamo Zagreb vs Chelsea, PSG vs Juventus, Ajax vs Rangers, Inter Milan vs Bayern Munchen.

Berikut ini daftar pertandingan jadwal Matchday 1 Liga champions yang disiarkan secara langsung di SCTV :

- Dinamo Zagreb vs Chelsea

Pertandingan Dinamo Zagreb vs Chelsea di Liga Champions, digelar di Stadion Maksimir, Kroasia pada Selasa 6 September 2022 pukul 23.45 WIB.

Laga sengit Dinamo Zagreb vs Chelsea akan disiarkan secara langsung melalui SCTV dan Vidio!

Diketahui Dinamo Zagreb dan Chelsea tergabung dalam Grup E Liga Champions 2022-2023, bersama dengan AC Milan dan RB Salzburg.

Pertandingan Dinamo Zagreb vs Chelsea juga menjadi partai pembuka fase Grup Liga Champions musim ini.

- PSG vs Juventus

Kemudian ada pertandingan PSG dijadwalkan menjamu Juventus dalam laga babak penyisihan Grup Liga Champions 2022-2023.