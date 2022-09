Jadwal Liga Champions SCTV Malam Ini, Duel Dinamo Zagreb Vs Chelsea hingga PSG Vs Juve di Link Ini

Aksi gelandang serang Juventus asal Argentina, Angel Di Maria dalam membela Si Nyonya Tua dalam pertandingan beberapa waktu lalu. Yuk tonton Jadwal Liga Champions SCTV Malam Ini dengan mengakses link live streaming Dinamo Zagreb Vs Chelsea hingga PSG Vs Juve di link berikut ini.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut update Jadwal Liga Champions SCTV pada malam ini , Selasa 6 September 2022 tengah malam hingga Rabu 7 September 2022 dini hari nanti.

Terdapat dua pertandingan yang tersaji dalam siaran Jadwal Liga Champions SCTV edisi malam ini .

Keduanya yakni duel Dinamo Zagreb Vs Chelsea .

Dan laga penentu hasil PSG Vs Juve .

• Prediksi Liga Champion Malam Ini Sevilla Vs Manchester City, Haaland Buat Tuan Rumah Perlu Keajaiban

Dinamo Zagreb Vs Chelsea akan menjadi laga pertama yang disiarkan di Jadwal Liga Champions SCTV malam ini .

Di aman kick off Dinamo Zagreb Vs Chelsea yang merupakan laga round 1 penyisihan grup E tersebut akan kick off pada Selasa 6 September 2022 pukul 23.45 WIB jelang tengah malam nanti.

• Live Score Chelsea vs Dinamo Zagreb Liga Champion Malam Ini di SCTV

Sementara duel antara Paris Saint-Germain Vs Juventus alias PSG Vs Juve akan dihadirkan pada Rabu 7 September 2022 dini hari WIB .

Dengan kick off PSG Vs Juve dimulai pada pukul 02.00 WIB .

Paris Saint-Germain dan Juventus sama-sama tergabung di grup H .

Pada grup H UEFA Champions League 2022/2023 musim ini, turut akan bersaing pula Maccabi Haifa dan Benfica .

• Prediksi Liga Champion Malam Ini Sevilla Vs Man City , Pep Guardiola Janjikan Permainan Bagus