Ekspor Kalbar Juli 2022 Capai 262,75 Juta Dolar AS, Naik 4,98 Persen 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) merilis ekspor Kalimantan Barat Juli 2022 senilai 262,75 juta dolar AS, naik 4,98 persen dibandingkan Juni 2022. Sementara impor Juli 2022 senilai 20,67 juta dolar AS, turun 31,37 persen dibandingkan Juni 2022.

Kepala BPS Kalbar Moh Wahyu Yulianto mengatakan nilai ekspor Kalbar Juli 2022 naik 4,98 persen dibanding Juni 2022 yaitu dari 250,29 juta dolar AS menjadi 262,75 juta dolar AS.

Lemak & Minyak Hewan/Nabati (HS15), Bahan Kimia Anorganik (HS28), serta Bijih, Kerak, dan Abu Logam (HS26) merupakan tiga golongan barang unggulan ekspor Kalbar Juli 2022, yaitu masing-masing berkontribusi 34,66 persen, 33,02 persen, dan 22,08 persen.

"Tiongkok, Pakistan, dan India merupakan tiga negara tujuan ekspor Kalimantan Barat terbesar pada Juli 2022, masing-masing mencapai nilai ekspor 84,41 juta AS, 58,25 juta AS, dan 37,85 juta AS dengan kontribusi 180,51 juta AS atau 68,71 persen," ujarnya, Selasa 6 September 2022.

Dilansir dari website resmi bpskalbat, tujuan ekspor Kalbar Juli 2022 masih didominasi negara Asia yaitu dengan kontribusi sebesar 89,31 persen, sedangkan kontribusi terhadap total ekspor ke negara utama lainnya (Belanda dan Argentina) adalah sebesar 7,55 persen, serta 3,14 persen berasal dari negara lainnya.

"Nilai ekspor Kalbar Juli 2022 naik 4,98 persen dibanding Juni 2022 yaitu dari US $ 250,29 juta menjadi 262,75 juta dolar AS. Jika dibandingkan periode Januari - Juli 2022 terhadap periode yang sama tahun 2021, naik 56,34 persen," ujarnya.

