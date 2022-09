DPRD Rapat Bersama Kadis Kesehatan dan Kepala Puskesmas Se Kabupaten Landak

Komisi C DPRD Landak saat rapat bersama Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Puskesmas Se Kabupaten Landak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, LANDAK - Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Landak gelar rapat bersama Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Puskesmas Se Kabupaten Landak terkait program kerja tahun 2022.

Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang DPRD Landak pada Senin 5 September 2022 ini, dipimpin oleh Ketua DPRD Landak Heri Saman, didampingi Ketua Komisi C Margaret, Wakil Ketua Komisi C Robin, Sekretaris Komisi C Lipinus.

Kemudian Anggota Komisi C DPRD Landak Yanto Mardino, Adrianus Andika, Rudi, Junis, Bernadinus Mariadi, Maraga Satrio Arjunia, dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan Landak beserta Staff dan Kepala Puskesmas.

Ketua Komisi C DPRD Landak Margareta, mengatakan agenda rapat adalah rapat dengar pendapat dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Landak dan Kepala Puskesmas se-Kabupaten Landak terkait program kerja tahun 2022.

"Dari komisi-komisi harus melaksanakan rapat kerja ini, supaya dalam penganggaran tidak ada yang terlewatkan. Kita bisa memilih yang diprioritaskan," ujar Ketua Komisi C Margareta pada Selasa 6 September 2022.

Selain itu, Komisi C DPRD Landak meminta Dinas Kesehatan dan Puskesmas di Kabupaten Landak agar pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan kembali. "Melayani masyarakat penuh dengan tanggung jawab dan kasih," bebernya.

Margareta sebagai Ketua Komisi C DPRD Landak juga menyampaikan, daya serap Dinas Kesehatan sebesar 42 persen dengan hal-hal lainnya yang telah disampaikan ini menjadi PR bersama.

"Sehingga rekan kami di BANGGAR bisa menyampaikan untuk bisa memperhatikan progres pembangunan RS Pratama, fokus penanganan Stunting dengan 19 desa, pemeliharaan Puskesmas-Puskesmas baik di pemeliharaan gedung dan pemeliharaan kendaraan ambulans serta cakupan vaksinasi," ungkapnya.

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Landak Subanri, menyampaikan, untuk masalah stunting di Kabupaten Landak mengalami penurunan.

"Untuk masalah stunting di Kabupaten Landak mengalami penurunan sebesar 22,4 persen. Landak menjadi lokus stunting secara nasional, karena Landak pernah menjadi stunting tertinggi," kata Subanri.

Selain itu, Kepala Dinas Kesehatan Landak menambahkan bahwa sampai saat ini dana yang terealisasi masih 42 persen. "Untuk dana pengadaan obat digunakan Dana Alokasi Khusus," tutupnya. (*)

