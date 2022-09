Lee Seung Gi, Sosok Aktor-Penyanyi Tampan Bintang Drakor Terbaru The Law Cafe

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut profil Lee Seung Gi, pemeran utama drakor terbaru The Law Cafe yang tayang hari ini, Senin 5 September 2022.

Nama Lee Seung Gi mendadak trending topik di Twitter sejak pagi.

Hal itu tak terlepas dari dirinya yang membintangi drakor terbaru yakni The Law Cafe.

Di The Law Cafe, Lee Seung Gi berduet akting bersama Lee Se Young.

Lee Seung Gi merupakan aktor Korea Selatan kelahiran 13 Januari 1987.

Selain sebagai aktor, ia telah banyak merilis lagu hit sebagai penyanyi seperti "Because You're My Woman", "Will You Marry Me", "Return" and "The Ordinary Man".

Ia mulai mendapatkan pengakuan lebih lanjut sebagai aktor dan naik ke popularitas di beberapa bagian Asia dengan peran utama dalam drama populer seperti Brilliant Legacy (2009), My Girlfriend Is a Gumiho (2010), The King 2 Hearts (2012), Gu Family Book (2013), You're All Surrounded (2014), A Korean Odyssey (2017–2018), Vagabond (2019), dan Mouse (2021).

Dia adalah anggota musim pertama variety show akhir pekan 1 Night 2 Days dari November 2007 hingga Februari 2012, dan pembawa acara talk show Strong Heart dari Oktober 2009 hingga April 2012.

Ia juga terdaftar sebagai salah satu selebriti Korea dengan bayaran tertinggi pada tahun 2021.

Lee Seung Gi lahir di Banghak-dong, Distrik Dobong, Korea Selatan.