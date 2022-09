Jadwal Liga Eropa Pekan Ini, Zurich vs Arsenal Pembuka Fase Grup Matchday 1

Bek Manchester United, Lisandro Martinez berebut bola dengan penyerang Arsenal, Gabriel Jesus dalam duel pekan ke-6 Liga Inggris, Minggu 4 September 2022. Jadwal Liga Eropa musim 2022/2023 dimulai pekan ini. Pertandingan Zurich vs Arsenal menjadi pembuka Fase Grup Matchday 1.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jadwal Liga Eropa musim 2022/2023 dimulai pekan ini.

Pertandingan Zurich vs Arsenal menjadi pembuka Fase Grup Matchday 1.

Pertandingan Zurich vs Arsenal yang berlangsung Kamis 8 September 2022 mulai pukul 23.45 WIB.

Pertandingan lainnya antara Ludogorets vs AS Roma, PSV Eindhoven vs Bodo/Glimt.

AEK Larnaca vs Rennes, Fenerbahce vs Dynamo Kyiv, HJK vs Real Betis.

Malmo FF vs Braga dan Union Berlin vs St Giolloise.

Selanjutnya pertandingan pada Jumat 9 September 2022 yang dimulai pukul 02.00 WIB.

Diantaranya Manchester United vs Real Sociedad, Lazio vs Feyenoord, Sturm vs Midtjylland.

Omonoia vs Sheriff Tiraspol, Nantes vs Olympiacos, Crvena Zvezda vs AS Monaco.

Freiburg vs Qaraba dan Ferencvaros vs Trabzonspor.