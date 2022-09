Jadwal Liga Champion Pekan Ini, Dinamo Zagreb vs Chelsea Pembuka Fase Grup Matchday 1

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jadwal Liga Champion musim 2022/2023 dimulai pekan ini.

Pertandingan Dinamo Zagreb vs Chelsea menjadi pembuka Fase Grup Matchday 1.

Pertandingan Dinamo Zagreb vs Chelsea yang berlangsung Selasa 6 September 2022 mulai pukul 23.45 WIB.

Pertandingan lainnya antara Dortmund vs Copenhagen yang berlangsung Selasa 6 September 2022 mulai pukul 23.45 WIB.

Kemudian ada 7 pertandingan berlangsung pada dini hari Rabu 7 September 2022 mulai pukul 02.00 WIB.

Di antaranya PSG vs Juventus, Sevilla vs Manchester City, Salzburg vs AC Milan.

Celtic vs Real Madrid, RB Leipzig vs Shakhtar Donetsk, Benfica vs M Haifa dan Ajax vs Rangers.

Lalu pertandingan Frankfurt vs Sporting CP yang berlangsung mulai pukul 23.45 WIB.

Selanjutmya pertandingan Kamis 8 September 2022 mulai pukul 02.00 WIB.

Diantaranya Napoli vs Liverpool, Inter Milan vs Bayern Munchen, Barcelona vs Plzen.