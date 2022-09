Daftar Tim Lolos 8 Besar Kejuaraan Dunia Voli Putra FIVB 2022 Prancis Susul Italia ?

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut daftar tim yang sudah memastikan lolos ke babak perempat final Kejuaraan Dunia Voli Putra FIVB 2022 lengkap prediksi.

Ada delapan tim tersisa berebut tiket lolos ke babak perempat final.

Empat tim tersebut yakni Belanda vs Ukraina, Prancis vs Jepang, Serbia vs Argentina dan Brazil vs Iran.

Adapun empat tim yang sudah memastikan lolos yakni tuan rumah Slovenia dan Polandia, kemudian USA dan Italia.

Adapun empat tim yang berpeluang menyusul yakni Belanda, Prancis, Serbia dan Brazil tentu di atas kertas lebih diunggulkan.

Namun tentunya hasil akhir masih bisa berubah.

Tim non unggulan bisa saja membalikan prediksi.

Seperti diketahui ada delapan tim yang akan melaju ke babak perempat final yang akan dimainkan pada Rabu 7 September 2022.

Babak perempat final akan berlangsung hingga 9 September di dua kota tuan rumah Slovenia dan Polandia.

Sementara babak semifinal akan berlangsung 10-11 September.