Watch Arsenal vs Manchester United Premier League Liga Inggris 2022/23, Lisandro Martinez Starting

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Lets Watch Arsenal vs Manchester United !

Mari saksikan pertandingan antara Man Utd lawan Arsenal di pekan ke 6 Premier League 2022/23 .

Alias Liga Inggris malam ini, Minggu 4 September 2022.

Dilangsungkan di Old Trafford Stadium , duel penentu Hasil MU Vs Arsenal ini mulai kick off sejak pukul 22.30 WIB.

• Update Skor Manchester United vs Arsenal, Erik Ten Hag Cadangkan Beberapa Punggawa Lama Setan Merah

Laga ini akan menentukan misi Arsenal menang beruntun di 6 laga awal Liga Inggris 2022 .

Atau trend positif kemenangan Manchester United di bawah arahan Erik Ten Hag .

• Tayangan Liga Inggris Jadwal Tanding MU Vs Arsenal Malam Ini , Erik Ten Hag Pasang Marcus Rasford

Dalam pertandingan ini , Erik Ten Hag tetap mengandalkan bek lincah Lisandro Martinez menjaga jantung pertahanan The Red Devils - julukan Manchester United .

Sementara itu, sang Megabintang asal Portugal Cristiano Ronaldo kembali dicadangkan oleh Erik Ten Hag .

Mari Watch Arsenal vs Manchester United Premier League 2022/23 yang sedang berlangsung sekarang!

# Susunan Pemain MU vs Arsenal Liga Inggris Pekan ke-6 Hari Ini