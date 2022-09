Park Ji Hoo, Sosok Anak Terakhir di Drakor Little Women Punya Banyak Fakta Unik Masih 18 Tahun

Sosok Park Ji Hoo, pemeran Oh In Hye, anak ketiga di drakor terbaru Little Women. Simak profilnya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sosok aktris Korea Park Ji Hoo mencuri sorotan lewat aktingnya sebagai Oh In Hye yakni anak terakhir di drakor Little Women yang baru tayang pada Sabtu 3 September 2022.

Di drakor Little Women, Park Ji Hoo tampil apik bersama dengan Kim Go Eun sebagai Oh In Joo dan Nam Ji Hyun sebagai Oh In Kyung.

Park Ji Hoo lahir di Daegu, Korea Selatan pada 7 November 2003.

Ia merupakan gadis muda berusia 18 tahun.

Ia belajar akting di Universitas Hanyang Jurusan Teater & Film.

• Profil An Se Young, Anak Ajaib Korea Selatan Lawan Akane Yamaguchi di Laga Final Japan Open 2022

Ia memulai debut aktingnya sebagai peran kecil dalam film Vanishing Time: A Boy Who Returned in 2016.

Sebelum memulai debutnya di film komersial, dia sudah mulai berakting di film pendek berjudul Home Without Me pada tahun 2016.

Sementara itu, debut dramanya dimulai pada tahun 2018 melalui drama XtvN Sweet Revenge 2.

Ia lalu mendapat peran utama pertamanya di film House of Hummingbird (2018).

Aktingnya di House of Hummingbird mendapat pengakuan dengan berhasil membawa pulang penghargaan di ajang penghargaan seperti 7th Wildflower Film Awards, Cine 21 Awards, 19th Director's Cut Awards, 8th Best Star Awards, dan 39th Korean Association of Film Critics Awards.