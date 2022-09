Live Score Hasil Manchester United vs Arsenal Liga Inggris Malam Ini, Nonton Gratis di SCTV

Pertandingan Manchester United vs Arsenal berlangsung di Stadion Old Trafford, Minggu 4 September 2022 mulai pukul 22.30 WIB. Saksikan Live Score hasil Manchester United vs Arsenal Liga Inggris malam ini.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Saksikan Live Score hasil Manchester United vs Arsenal Liga Inggris malam ini, Minggu 4 September 2022.

Siaran langsung Manchester United vs Arsenal dapat disaksikan gratis di Channel SCTV.

Hasil akhir Manchester United vs Arsenal dapat diketahui setelah pertandingan berakhir.

Pertandingan Manchester United vs Arsenal berlangsung di Stadion Old Trafford, Minggu 4 September 2022 mulai pukul 22.30 WIB.

Layanan vidio bisa diakses dengan mengaktifkan paket berlangganan terlebih dahulu.

Vidio menyediakan beberapa opsi untuk memilih paket berlangganan Vidio.

Di antaranya paket Vidio Premier Diamond yang dikenakan harga mulai Rp 59.000 per bulan (mobile only), Rp 79.000 per bulan, Rp 429.000 per tahun dan Rp 569.00 per tahun untuk semua perangkat.

Layanan vidio juga menyediakan paket Platinum mulai dari Rp 29.000 per bulan dan Rp 199.000 per tahun

