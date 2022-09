Jam Tayang Little Women Episode 2 di Netflix Malam Ini Terungkap Identitas Choi Do il di Spoiler

Drakor terbaru Little Women resmi tayang Sabtu 3 September 2022 pukul 19.10 WIB. Cek jadwal tayang episode 2

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut informasi penayangan drama Korea (drakor) terbaru Little Women episode 2.

Drakor Little Women resmi tayang perdana di Netflix pada Sabtu 3 September 2022 pukul 19.10 WIB.

Hari ini episode 2 bakal rilis pada Minggu 4 September 2022 pukul 19.10 WIB.

Little Women dibintangi oleh aktis cantik ternama yakni Kim Go Eun, Park Ji Hoo dan Nam Ji Hyun sebagai pemeran utama.

Little Women disutradarai oleh Kim Hee Won, kemudian penulis skenarionya adalah Jung Seo Kyung.

Sebelumnya di episode 1, mengisahkan tentang tiga orang saudara perempuan yang hidup miskin.

Mereka bertiga sangat dekat dan berambisi ingin mendapatkan hidup mewah.

Kim Go Eun berperan sebagai kakak perempuan tertua bernama Oh In Joo, yang ingin melindungi keluarganya dengan uang.

Sementara Nam Ji Hyun berperan sebagai saudara perempuan kedua, Oh In Kyung.

Ia adalah seorang reporter berita yang tidak mau tunduk pada uang dan selalu melakukan apa yang benar.