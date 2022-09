Tolak BBM Naik, Mahasiswa Gelar Demonstrasi di Makassar Hingga Tengah Malam

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sejumlah mahasiswa menggelar unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM di depan Kampus Universitas Hasanuddin (Unhas), Jalan Perintis Kemerdekaan, Makassar, Sulawesi Selatan pada Sabtu 3 September 2022.

Berdasarkan Pantauan sementara aksi masa ini merupakan aksi gabungan dari para mahasiswa HMI yang menolak kenaikan Harga BBM.

Sejumlah mahasiswa kemudian memenuhi badan jalan, tepatnya di depan pintu 1 Unhas arah Makassar-Maros. Massa aksi tengah memblokade jalan menggunakan truk.

Masa demonsrasi tampak membentangkan spanduk putih dengan tulisan merah yang menolak kenaikan harga BBM.

Sejumlah mahasiswa juga tampak menaiki truk sampai menyampaikan aspirasi penolakan tersebut.

Aksi juga digelar sejumlah mahasiswa di depan Jalan Bung, Makassar, tidak jauh dari lokasi aksi di depan pintu 1 Universitas Hasanudin.

Aksi demonstrasi ini diwarnai dengan pembakaran ban oleh masa.dikutip dari Kompas.com

• Jokowi Resmi Umumkan Harga BBM Naik Hari Ini, Berikut Rincian Harga Pertalite Pertamax hingga Solar

Akibat aksi unjuk rasa ini, kondisi arus lalu lintas mengalami kemacetan parah.

Dari arah Makassar-Maros, kemacetan terjadi sepanjang 4 kilometer dari titik aksi.

Sementara kondisi arus lalu lintas akibat unjuk rasa di depan Jalan Bung, sudah terjadi kemacetan sepanjang 3 kilometer dari arah Maros-Makassar.

Sebagaiamana kita ketaui bahwa demontrasi mahasiswa ini merupakan respon dari kenaikan harga BBM yang baru yang telah di umumkan presiden Jokowi

Presiden RI Joko Widodo ( Jokowi ) dengan resmi mengumumkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak ( BBM ) khususnya BBM jenis Pertalite dan Solar Subsidi.

Kenaikan harga Pertalite dari yang saat ini hanya Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter, sementara harga Solar Subsidi menjadi Rp 6.800 per liter dari yang saat ini hanya Rp 5.150 per liter.

Dengan kenaikan Harga BBM tersebut pemerintah juga akan mengalihkan subsidi BBM untuk memberikan bansos BLT guna meningkatkan daya beli masyrakat. (*)

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Harga BBM Naik, Mahasiswa Makassar Demo dan Blokade Jalan Hingga Malam"