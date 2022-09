Polres Sanggau Gelar Kesamaptaan Jasmani Berkala Periode II

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SANGGAU - Kepolisian Resor Sanggau menggelar Kesamaptaan Jasmani Berkala Periode II Tahun 2022 di Stadion GOR Pancasila Sanggau Permai.

Kegiatan rutin tersebut, diselenggarakan oleh Bagian Sumber Daya Manusia, (Bag SDM) Polres Sanggau setiap 6 bulan sekali, guna menilai sejauh mana kekuatan fisik serta kesehatan jasmani Personel Polri, guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Kapolres Sanggau AKBP Ade Kuncoro Ridwan S.I.K melalui Kabag SDM Kompol Suparwoto S.Ip menjelaskan bahwa Tes Kesamaptaan Jasmani merupakan Kegiatan Rutin yang kita laksanakan untuk menilai sejauh mana kekuatan fisik personel Polri.

“Kegiatan ini wajib di ikuti seluruh personil Polres Sanggau dan Polsek Jajaran,” ucapnya.

Kompol Suparwoto menambahkan, Kegiatan ini kita laksanakan dua kali dalam satu tahun yang terbagi atas semester 1 dan semester 2, meliputi tes lari 12 menit dilanjutkan dengan push up, sit up, pull up (pria), chinning up (wanita) dan shuttle run.

Kabag SDM menjelaskan, bahwa Kesamaptaan Jasmani ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kondisi fisik dan kesehatan setiap personel Polri dan menjadi tolak ukur kekuatan setiap enam bulan sekali.

“Hasil Tes Kesemaptaan Jasmani antara lain dapat digunakan untuk persyaratan pengusulan kenaikan pangkat dan pendidikan pengembangan (Dikbang) bagi anggota Polri. Nilai TKJ sangat berpengaruh bagi karir personel Kepolisian di masa yang akan datang,” pungkasnya.