Jadwal Jam Tayang Drakor Terbaru Once Upon a Small Town, Joy Red Velvet Jadi Polwan Cantik di Desa

Drakor terbaru Once Upon a Small Town tayang 5 September 2022 di Netflix. Simak jam tayangnya!

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut informasi mengenai perilisan drama Korea (drakor) terbaru Once Upon a Small Town.

Perilisan drakor Once Upon a Small Town tengah dinanti-nanti oleh pecinta drakor di bulan September 2022.

Drakor Once Upon a Small Town diadaptasi dari novel berjudul yang sama.

Lewat bocoran yang beredar, Once Upon a Small Town bergenre komedi-romantis berlatar di sebuah desa di Korea Selatan.

Kabarnya setiap episode Once Upon a Small Town bakal dibumbui dengan adegan-adegan yang mengoyak perasaan.

Drakor ini dibintangi Park Soo Young alias Joy Red Velvet, Choo Young Woo, Jung Suk Yong dan Baek Seong Cheol.

Drakor Once Upon a Small Town tayang mulai tanggal 5 September 2022.

Setiap episode Once Upon a Small Town akan dirilis di KakaoTV, setiap hari Senin, Selasa, dan Rabu pukul 19.00 (KST) atau 21.00 WIB selama empat minggu.

Tak hanya itu, Once Upon a Small Town juga akan tersedia untuk streaming di wilayah tertentu di Netflix.

Sinopsis Once Upon a Small Town