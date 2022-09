Hyundai STARGAZER Sapa Warga Pontianak Lewat Eksibisi di Ayani Megamall 2-8 September

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Hyundai Motors Indonesia (HMID) menyapa Kota Pontianak melalui Hyundai Exhibition Ayani Megamall, yang berlangsung pada 2 September - 8 September 2022.

Melalui pameran ini, Hyundai menghadirkan produk Multi Purpose Vehicle (MPV) terbarunya, Hyundai STARGAZER, yang baru diluncurkan secara resmi di pergelaran GIIAS 2022 pada 11 Agustus 2022.

Tak hanya memberikan sejumlah promo menarik, HMID juga menyediakan Test Drive untuk STARGAZER agar pengunjung dapat merasakan pengalaman langsung mengendarai Hyundai STARGAZER.

Chief Operating Officer PT HMID, Makmur, menjelaskan Hyundai STARGAZER sebagai produk MPV terbaru untuk masyarakat Kota Pontianak.

“Kami percaya bahwa STARGAZER yang telah disesuaikan dengan karakteristik masyarakat ini akan selalu menjawab kebutuhan berkendara keluarga Indonesia, terutama masyarakat Pontianak,” ujarnya.

Bersamaan dengan diadakannya Hyundai Exhibition di Pontianak, Hyundai Motors Indonesia juga mengadakan pameran di Kota Denpasar, Semarang, Balikpapan, dan Malang pada tanggal 31 Agustus hingga 4 September.

Bersamaan dengan Mall Exhibition di Ayani Megamall, Hyundai juga menghadirkan test drive STARGAZER.

"Jadi pengunjung berkesempatan merasakan langsung pengalaman berkendara menggunakan MPV terbaru Hyundai STARGAZER," jelasnya.

Di pameran ini Hyundai juga memamerkan kolaborasi STARGAZER x The Punten; The Story of A Rising Star, di area STARGAZER x The Punten.

Karya The Story of A Rising Star menceritakan tentang Hyundai STARGAZER dengan eksplorasi batik.