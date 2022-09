Final Japan Open 2022 Dipastikan Tanpa Juara Bertahan Asal Indonesia

bwfworldtourfinals

JUARA ALL ENGLAND - Pasangan Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana (merah) mengalahkan senior dan juara All England dua kali Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo, pada semifinal YONEX All England 2022, di Utilita Arena Birmingham, Inggris, Sabtu 19 Maret 2022 malam WIB. Duet Marcus/Kevin adalah juara bertahan japan open 2019