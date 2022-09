Live Score Hasil Manchester United vs Leicester City Liga Inggris, Rashford Andalan Erik ten Hag

Pertandingan Manchester United vs Leicester City berlangsung di Stadion King Power, Jumat 2 September 2022 mulai pukul 02.00 WIB. Saksikan Live Score hasil Manchester United vs Leicester City Liga Inggris malam ini.

Marcus Rashford diprediksi akan menjadi andalan pelatih Manchester United Erik ten Hag.

Marcus Rashford diharapkan mampu mencetak gol dan membawa kemenangan bagi Manchester United.

Marcus Rashford akan dipasangkan bersama Jadon Sancho dan Cristiano Ronaldo dilini depan.

Laga Manchester United vs Leicester City dapat disaksikan secara live score dan live streaming vidio.

Layanan vidio bisa diakses dengan mengaktifkan paket berlangganan terlebih dahulu.

Vidio menyediakan beberapa opsi untuk memilih paket berlangganan Vidio.

Di antaranya paket Vidio Premier Diamond yang dikenakan harga mulai Rp39.000 per bulan (mobile only), Rp59.000 per bulan, dan atau Rp450.000 per tahun untuk semua perangkat.

Harga di atas berlaku untuk pembelian sebelum tanggal 3 September 2022.