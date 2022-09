Klasemen Liga Inggris 2022/23 Jelang Leicester Vs MU, Kans Manchester United buat Liverpool Nyungsep

Pelatih Manchester United (baju putih) memberkan instruksi kepada pemainnya dalam pertandingan Liga Inggris 2022/2023 beberapa waktu lalu. Cek peringkat Liga Inggris terbaru jelang duel Live Leicester Vs MU Kamis 1 September 2022 malam ini .

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Premier League 2022/2023 terkini sudah membuat peta persaingan di tabel Klasemen Liga Inggris 2022/23 .

Arsenal masih bercokul di puncak Klasemen Liga Inggris 2022/23 sementara saat ini .

Sementara itu, Manchester United akan bisa memberikan kejutan ke tim-tim papan atas klasemen Liga Inggris Premier League 2022 /2023 saat ini .

Jika menang lawan Leicester City di laga pekan ke 5 ini, maka skuad asuhan Erik Ten Hag ini akan melesat di posisi top 5 Klasemen Liga Inggris 2022/23 sementara.

Dengan demikian, Manchester United akan merebut posisi yang saat ini diduduki rivalnya, Liverpool .

Sehingga Liverpool akan kembali 'nyungsep' di papan tengah.

Berikut komposisi Klasemen Liga Inggris 2022/23 terkini.

Jelang dimulainya kick off Leicester Vs MU Jumat 2 September 2022 dini hari WIB nanti kami rangkum dari laman official web Premier League :

(Posisi di Klasemen, Tim, Margin Gol, Poin Liga Inggris 2022 saat Ini)

1. Arsenal, 13:4, 15