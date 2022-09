Yusran Ishak Menggeber All New Yamaha NMax Hingga Perbatasan Indonesia – Malaysia

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA - ‪Bikers Indonesia Max Owner (IMO) asal Bandung Yusran Ishak touring sejauh ribuan kilometer hingga perbatasan Indonesia – Malaysia.

Menggeber All New Yamaha NMax, bikers Indonesia Max Owner (IMO) asal Bandung bernama Yusran Ishak (34) touring sejauh lebih dari 2.200 kilometer selama 7 hari (14 – 21 Agustus) dari Banjarmasin menuju Kota Aruk yang merupakan perbatasan Indonesia – Malaysia pada kegiatan bertajuk ‘Ekspedisi Tapal Batas Negeri’.

Tak hanya sekadar touring, aktivitas yang diselenggarakan dalam rangka memeriahkan momen hari Kemerdekaan Indonesia itu juga turut menyajikan kegaitan sosial berupa penanaman pohon bakau di pusat rehabilitasi hutan mangrove di Kabupaten Sambas, pembagian tempat sampah dan sembako gratis di Kota Aruk, hingga promosi tempat parawisita dan budaya lokal melalui akun media sosial komunitas.

Dalam menjalankan touring yang disertai aktivitas sosial tersebut, Yusran membeberkan memang lebih memilih menggunakan NMax generasi terbaru ketimbang skutik lain yang dimilikinya meskipun berkubikasi mesin lebih besar.

Bikers Indonesia Max Owner (IMO) asal Bandung Yusran Ishak touring sejauh ribuan kilometer hingga perbatasan Indonesia – Malaysia. (TRIBUNFILE/ISTIMEWA)

Bukan tanpa alasan, menurutnya All New NMAX 155 Connected ABS dinilai lebih nyaman dikendarai dan punya banyak fitur pendukung untuk menghadapi perjalanan panjang dengan medan yang beragam.

“Di touring jarak jauh kali ini, saya sengaja menggunakan All New NMax karena fitur-fitur yang dimiliki akan lebih banyak berguna dalam menghadapi kondisi jalan Kalimantan yang masih sangat beragam dan ekstrem. Contohnya, seperti ketika mendatangi Pusat Rehabilitasi Mangrove di daerah Sambas. Jalan yang berbatu dan berpasir bisa diatasi dengan adanya fitur Traction Control System (TCS) yang meminimalisir terjadinya ban slip. Fitur ABS dual channel juga bekerja baik dalam mengoptimalkan sistem pengereman pada saat melakukan rem mendadak,” ungkap Yusran.

Selain TCS dan Rem ABS Dual Channel, fitur yang sangat dikagumi oleh Yusran dan banyak digunakan selama perjalanan touring adalah Y-Connect.

Fitur konektivitas berbasis aplikasi ini dinilai olehnya sebagai game changer, terutama ketika dipadukan dengan aplikasi My Yamaha Motor. Pasalnya, pemanfaatkan kedua aplikasi tersebut mampu menciptakan rasa tenang selama perjalanan.

“Menurut saya fitur Y-Connect ini sangat membantu para pengendara yang tengah melakukan touring jarak jauh. Alasannya, selain dapat memantau dengan lebih mudah kondisi oli, aki dan temperature mesin, sepanjang jalan jika kita terus terkoneksi, saat ada telfon dan pesan yang masuk juga bisa terlihat notifikasi di tampilan layar speedometer. Lalu pada saat motor mengalami malfungsi, kita pun juga akan diberitahu melalui info pesan.”

“Pengecekan konsumsi bahan bakar salaam perjalanan juga dapat mudah dipantau. Dan seandainya motor bermasalah tinggal buka aplikasi My Yamaha Motor. Di aplikasi itu kita bisa lihat bengkel resmi Yamaha terdekat dan bahkan bisa langsung booking untuk jadwal servis. berbagai alasan itu lah yang menurut saya membuat All New NMAX benar-benar bisa memberikan rasa nyaman dan ketenangan selama perjalanan touring,” tambah Yusran.

Selain fitur-fitur yang dijelaskan di atas, All New NMax 155 Connected ABS juga dibekali dengan beberapa keunggulan lainnya yang mendukung kenyamanan dalam berkendara.

Seperti posisi berkendara yang rileks serta suspensi belakang yang telah dilengkapi dengan tabung peredam dan dapat disetel tingkat kekerasannya.

Urusan dapurpacu, skutik ini juga mempunyai performa yang mumpuni melalui kehadiran mesin Bluecore 155cc yang dilengkapi dengan teknologi Variable Valve Actuation (VVA) untuk memberikan torsi yang merata di setiap putaran mesin. (*)