Yamaha Jawa Barat gelar Sunmori We Are Aerox Society, Minggu 28 Agustus 2022.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA - Agenda Sunmori We Are Aerox Society yang dihelat oleh Yamaha Jawa Barat tersebut dilangsungkan pada Minggu 28 Agustus 2022.

Aktivitas ini juga bertujuan untuk mewadahi anak muda Cirebon yang memiliki kebanggaan menjadi bagian dari komunitas pengguna Aerox 155 series.

“Fenomena sunmori ini sedang digandrungi di kalangan anak muda, bersama para influencer dan beberapa fotografer otomotif, kami mendukung sunmori dengan tujuan menjadi wadah para anak muda yang positif untuk mengekspresikan kebanggaan mereka di dunia otomotif,” ujar Jaya Utama selaku Chief Yamaha DDS II Jawa Barat.

Kehadiran All New Aerox 155 Connected yang merupakan keluarga Maxi Yamaha memang menjadi jawaban atas kebutuhan mobilitas para bikers yang berjiwa muda.

Apalagi All New Aerox 155 Connected dilengkapi dengan beragam peningkatan di sisi desain, fitur, maupun performa untuk menghadirkan sensasi berkendara yang lebih menyenangkan dan membanggakan.

Tak pelak All New Aerox 155 Connected telah menjadi salah satu sepeda motor yang sedang digandrungi atau menjadi trendsetter di Jawa Barat terutama anak muda, desain dengan aura sport matic membuat kesan keren dan gaya.

Sementara itu, para influencer yang turut memeriahkan aktivitas Sunmori We Are Aerox Society ini adalah Dandi Malik, Ajgum Motovlog, Meichel Satriyadi dan beberapa fotografer otomotif seperti White Fox Project, Surabi Shoot, Sun Of Rise, Nikung Lembang, Empal Shoot dan masih banyak lainya.

Titik kumpul peserta berada di parkiran KFC Kartini Cirebon, kemudian menuju titik temu selanjutnya di jalan baru Sampora Kuningan, dan finish di Santana Resto Palutungan Kuningan.

Antusias para riders terlihat positif, terlihat dengan banyaknya yang mengikuti kegiatan sunmori ini.

“Kegiatan sunmori ini sangat ditunggu-tunggu, antusias dari para riders yang mengikuti sunmori ini sangat baik terbukti yang hadir tidak hanya dari kota Cirebon dan Kuningan tetapi ada yang dari Majalengka, Indramayu hingga Sumedang,” papar photographer Michael Syama yang lebih populer dengan nama Empal Shoot.

Aktivitas kali ini pun menjadi salah satu ajang para riders untuk meet and greet dengan para influencer dan fotografer otomotif yang hadir. (*)