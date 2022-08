Lagu Amazing oleh Rex Orange County Viral di FYP TikTok, Ini Lirik dan Terjemahannya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut lirik dan terjemahan Indonesia lagu Amazing yang dipopulerkan Rex Orange County.

Lagu Amazing mendadak viral di FYP TikTok hingga banyak pengguna yang menjadikannya backsound untuk konten mereka.

Lagu Amazing dirilis pada 14 Februari 2022 di kanal YouTube Rex Orange County bersamaan dengan video klip-nya.

Lagu Amazing dari Rex Orange County diciptakan atas perasaan bahagia seseorang yang dipertemukan dengan orang lain yang luar biasa untuknya.

Dikutip dari Kompas.com, berikut lirik lagu Amazing beserta terjemahannya:

There’s no way to time it

(Tidak ada cara untuk mengatur waktu)

And where you may find it

(Dan dimana kamu dapat menemukannya)

Is unknown

(Tidak diketahui)

Until then, you’re a loner

(Sampai saat itu kamu adalah orang yang penyendiri)

So you see her (her)

(Jadi kamu melihat dia)