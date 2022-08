Promo JCO Terbaru 29 Agustus 2022, 1 Box JPops 1/2 Lusin JClubs & 1/2 Lusin Donuts 1/2 Lusin JClubs

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut ini adalah beragam promo makanan di Promo JCO terbaru hari ini Senin 29 Agustus 2022.

Jangan lewatkan berbagai pilihan promo makanan hingga minuman yang dapat dinikmati pada promo JCO diantaranya promo JCO weekly promotion (promo mingguan) 1 Box JPops + 1/2 Lusin JClubs atau 1/2 Lusin Donuts + 1/2 Lusin JClubs hanya Rp 119 Ribu.

Kemudian masih ada promo JCO Original Glazed JCroffle, promo JCO Golden Nautical Tumbler, promo JCO JCOOL Twist, Promo JCO Brew Box untuk 8 cups kopi, promo JCO Dynamic Duos, promo JCO Iced Peach Smurf dan masih banyak diskon lainnya.

Cek selengkapnya beragam promo JCO hari ini:

Promo JCO 1 Box JPops + 1/2 Lusin J.Clubs

+ 1 Box JPops yang terdiri atas 24 buah mini donut (2 lusin)

+ 1/2 Lusin J.Clubs

Promo JCO 1/2 Lusin Donuts + 1/2 Lusin J.Clubs

Original Glazed JCroffle

Our glazy-looking croffles are available with a variety of toppings to bring out a sweet and savory taste.