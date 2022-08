Viral, Lirik Lagu Anak Medan dan Terjemahan Indonesia: 'Anak Medan, Anak Medan, Anak Medan'

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut lirik lagu Anak Medan yang tengah viral baru-baru ini.

Masyarakat Kota Medan siapa yang tak tahu lagu Anak Medan?

Ya, lagu Anak Medan menjadi salah satu lagu berbahasa Batak yang populer di Medan.

Lagu tersebut mengartikan jati diri dan kesetiakawanan yang ditunjukkan oleh anak-anak Medan.

Lagu ini juga menunjukkan sisi kebanggaan yang dimiliki anak Medan yang bukan bermaksud merendahkan orang dari suku atau daerah lain.

• Lirik Lagu Kadang Bikin Aku Kesal Tiba-Tiba oleh Quinn Salman, Viral di TikTok Banyak Dipakai

Lagu Anak Medan diciptakan oleh Freddy Tambunan serta dinyanyikan oleh Trio Lamtana.

Lagu ini dirilis pada tahun 2014 lewat album TobaDream Volume 4.

Berikut ini lirik dan terjemahan lagu Anak Medan:

Anak Medan, anak Medan, Anak medan do au kawan

Modal pergaulan boi do mangolu au

Tarlobi di penampilan, main cantik do au kawan

Sonang manang susa happy do di au

(Anak Medan, anak Medan, aku ini anak Medan kawan

Aku bisa hidup dari modal pergaulan Terutama dalam hal penampilan, aku main cantik kawan

Senang atau susah, aku selalu happy)