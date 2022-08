Buat Platform Self Love Magazine, Dian Ameli Gidanthi Ajak Perempuan Mencintai Diri Sendiri

Dian Ameli Gidanthi mengikuti Putri Indonesia Kalimantan Barat 2nd Runner Up 2022.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Sebagai upaya mengajak perempuan mencintai diri sendiri, Dian Ameli Gidanthi mengikuti Putri Indonesia Kalimantan Barat 2nd Runner Up 2022 membuat platform self love magazine dengan konten sharing bagaimana perempuan mencintai diri sendiri.

"Nah kesibukan di bidang sosial, saya punya platform self love magazine di instagram. Self love magazine itu platform yang konsentrasinya lebih membahas tentang gimana sih kita mencintai diri kita sendiri. Saya sudah dua kali ngadain sosialisasi tentang ini ke kampus dan responnya sangat baik," ujarnya Sabtu 28 Agustus 2022.

Selain itu Amel juga tergabung di organisasi Gempar yaitu generasi milenial putra-putri pariwisata Kalbar.

"Jadi gempar itu isinya alumni-alumni putra-putri pariwisata yang dibawahi langsung Disporabudpar. Jadi kalau ada event ada kegiatan mereka langsung melibatkan Gempar," ujarnya.

"Seperti kemarin ada pemilihan putra-putri pariwisata itu Gembar ikut andil jadi panitia. Sebagai bentuk advokasi untuk ke Putri Indonesia kemarin waktu pemilihan di Kalbar mengangkat isu tentang self love. Ini satu diantara kesibukan di bidang sosial. Platform di mana kita berusaha untuk menceritakan kepada orang-orang bahwa melakukan self love itu mencintai diri kita sendiri itu penting," ujarnya.

• Berkarir di Perhotelan, Dian Ameli Gidanthi Ingin Melanjutkan S2 dan Menjadi Dosen

Melalui upaya ini Amel ingin mengkampanyekan bahwa mencintai diri sendiri itu adalah hal yang benar-benar penting.

"Kalau kita nggak cinta sama diri kita sendiri gimana kita bisa tahu kekurangan dan kelebihan diri kita sendiri. Kita tahu bahwa kita harus mengupgrade diri segala macamnya, ya dengan mencintai diri sendiri," ujarnya.

Ia juga mengatakan hal yang ia gaungkan adalah menyangkut dengan kesehatan mental.

"Di mana sekarang ini diakuinya banyak yang merasa insecure yang tinggi jadi kayak dikit-dikit lihat orang cantik bikin insecure, lihat orang bagus insecure. Padahal diri kita sendiri itu punya kelebihan juga dan kita enggak boleh ngerasa insecure," ujarnya.

Amel mengatakan dengan mencintai diri sendiri seseorang pasti akan berani untuk mengeksplor lebih dirinya sendiri.

"Akan berani show up bahwa it's me, kayak gitu jadi akan membongkar batas-batas rasa takut ataupun rasa minder, rasa enggak pede yang ada di diri kita. Sehingga kita bisa mencapai apapun yang kita mau, mimpi-mimpi yang kita mau, kadang itu mimpi itu kan dibatasi oleh bukan ketidakmampuan tapi ketakutan atau keminderan diri sendiri," ujarnya.

Untuk mengetahui kemampuan diri kata Amel seseorang harusnya berani mencoba. Ketika seseorang mencintai diri sendiri, seseorang diakuinya akan jadi berani untuk mengekplor diri dengan berani mencoba.

"Sedangkan kalau kita minder dengan sendiri ini sendiri, kayak enggak pede karena malu, takut diejek, takut dibilang enggak pantas, dan segala macam. Padahal kenyataannya dirinya itu bagus dan layak jadi kan itu yang membatasi dia untuk melakukan itu kan dan enggak berani untuk keluar dari zona nyaman," ujarnya. (*)

Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News