Jadwal Tayang House of the Dragon Episode 2, Cek Bocoran Sinopsis Episode The Rogue Prince

Serial House of the Dragon episode 2 bakal tayang pada Senin 29 Agustus 2022 pukul 08.00 WIB pagi. Simak bocoran sinopsisnya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut jadwal tayang House of the Dragon episode 2 lengkap dengan bocoran sinopsis.

Prekuel Game of Thrones yakni House of the Dragon memasuki episode 2 pekan ini.

Sejauh ini, serial House of the Dragon mendapat respon positif dari penggemar Game of Thrones.

House of the Dragon dibintangi Olivia Cooke, Rhys Ifans, Steve Toussaint, Eve Best, dan Sonoya Mizuno.

Menariknya, House of the Dragon diproduksi oleh produser Martin, Ryan Condal, dan disutradarai oleh Game of Thrones Miguel Sapochnik.

Episode pertama House of the Dragon tidak hanya menampilkan satu, tetapi dua perselisihan suksesi.

“The Heirs of the Dragon” dimulai dengan Raja Jaeherys (Michael Carter) yang memimpin Dewan Besar untuk mengumumkan siapa yang akan menggantikannya di Iron Throne.

Dengan tidak adanya putra kerajaan, dua kandidat untuk jabatan penguasa masa depan Tujuh Kerajaan hadir: Putri Rhaenys Velaryon (Eve Best), cucu tertua raja yang masih hidup, dan Pangeran Viserys Targaryen (Paddy Considine), sepupunya dan Jaeherys, pewaris laki-laki tertua.

Klaim Rhaenys atas takhta dilemahkan oleh fakta bahwa tidak ada wanita yang pernah duduk di Tahta Besi, dan para penguasa Westeros tidak akan membiarkannya menjadi yang pertama.

Viserys keluar dari pertemuan sebagai pemenang, dan Rhaenys dijuluki The Queen Who Never Was oleh para pendukungnya.

