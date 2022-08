Sampaikan Materi Public Speaking, Rio Riyandani Beri Tips Tumbuhkan Rasa Percaya Diri

Rio Riyandani saat memberikan materi Public Speaking pada pada PLN Goes to School Journalism & Public Speaking Class di SMA Negeri 3 Pontianak yang beralamat di Jalan WR Supratman.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Keseruan PLN Goes to School yang digelar di SMA Negeri 3 Pontianak masih berlangsung hingga Kamis 25 Agustus 2022.

Apalagi pada hari terakhir, siswa-siswi dibekali dengan pelatihan Public Speaking Class oleh Rio Riyandani yang merupakan MC di berbagai acara.

Pada awal perkenalan sampai akhir siswa diajak berpikir dan tertawa dengan aksi kocaknya.

Rio mengatakan public speaking dapat diartikan sebagai the act or skill fot speaking to a usually a large group of people.

Dari kalimat tersebut kata Rio menurut kamus Meriam Webster bisa dikatakan bahwa public speaking adalah keterampilan yang dimiliki seseorang dalam berbicara baik berbentuk kelompok besar maupun kelompok kecil.

Rio mengatakan tujuan public speaking sendiri pertama motivasi, yaitu memotivasi atau membangkitkan semangat kepada audiens.

Kedua memberikan informasi, jadi harus memberikan informasi misalnya seorang guru memberi materi, kalau MC berarti konten acaranya.

"Ketiga tujuan public speaking adalah persuasif, harus membangun perhatian dan keempat menghibur dalam hal ini memberikan rasa senang nyaman. Jika punya ketertarikan ngomong didepan umum pastikan teman-teman senang dan nyaman dengan diri sendiri," ujarnya.

Dasar Public Speaking kata Rio diantaranya intonasi suara, bahasa tubuh, dan menguasai materi.

"Kita mempunyai audiens, kita harus memastikan orang mendengar apa yang kita sampaikan. Naik turunnya suara, apa yang kita tekankan jangan takut cempreng bisa kita pelajari dan temukan karakter.

