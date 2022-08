Personel Polres dan Polsek Singkawang Barat Pam Open Turnamen Futsal Piala Bergilir TCM se Kalbar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Dilaksanakan kegiatan Open Turnamen Futsal Piala Bergilir TCM se Kalimantan Barat bertempat di Lapangan Futsal Palma SMK Negeri 1 Singkawang Jl. Karya , Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, Selasa 23 Agustus 2022.

Adapun tim yang bertanding pada tanggal 23 Agustus 2022 :

- Anggrek Hitam VS bloody FC dengan Skor 2-4

- Langgeng VS Biawak WK Sui Duri dengar Skor 2-3

- Sisi FC VS Soso FC dengan Skor 6-3

- Gala Ticos VS Reborn Agency dengan Skor 3-2

Pengamanan berjumlah 7 orang dibawah kendali IPTU Raden Hamdani Anwar (PADAL) memberikan arahan sebagai berikut.

- Jaga keselamatan diri dan penonton serta pemain

- Koordinasi dengan panitia pelaksana

- Laksanakan himbauan kepada para penonton jaga keamanan dan ketertiban

Kapolsek Singkawang Barat AKP Dwi Raharjo SH, MH melalui Iptu Raden Hamdani menjelaskan Polri hadir untuk memberikan rasa aman baik pemain, penonton ingga pertandingan berjalan lancar dan aman